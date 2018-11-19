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تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 340 قرص ترامادول بحلوان

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:39 م
تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 340 قرص ترامادول بحلوان
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داليا عادل
 

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس عاطل 15 يوما بتهمة محاولة ترويج عقاقير مخدرة.

 

وكشفت التحقيقات، عن قيام "إبراهيم.ن" 30 سنة، عاطل، بالمتاجرة في الأقراص المخدرة، متخذا من محل سكنه مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمه تم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 340 قرص ترامادول، ومبلغ مالي 520 جنيها، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة.

 

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بالحبس وتم التجديد.

المزيد عن: عاطل حلوان ترويج اقراص ترامادول
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