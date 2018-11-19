أبرزها "مصرع وإصابة 17 شخصا في حادث بأسوان".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛إصابة 4 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي غرب رام الله، مصرع وإصابة 17 شخصا بأسوان.

قرار صادم للعاملين بالكويت

قررت الهيئة العامة للقوى العاملة، في دولة الكويت، إلغاء آلاف الدرجات الوظيفية، لوافدين لديهم رخص عمل ويشغلون وظائفا إشرافية بالقطاع الأهلي.

الإجراء يأتي بعد اكتشاف عدم حصول هؤلاء الوافدين، على مؤهلات دراسية عليا، أو أن شهاداتهم الدراسية غير موثقة من بلادهم، وغير مصدّقة من وزارة الخارجية الكويتية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الرأي" الكويتية، أمس.

الصحيفة نقلت عن مصدر حكومي أن: "الهيئة وضعت شرطا لتجديد إذن عمل حاملي المؤهلات العليا يتمثل بتقديم شهادة المؤهل الدراسي الأصلية موثقة من الجهات الرسمية في الدول المصدرة للشهادة والجهات المعنية في الكويت، وذلك بشكل دوري بعد انتهاء إذن العمل، نتيجة اكتشاف آلاف أصحاب المسميات (الدرجات) الوظيفية العليا من دون مؤهل دراسي".

المصدر أكد أن "الهيئة وجدت آلاف الملفات من دون مؤهلات عليا لأصحابها، ما جعلها تلغي مسمياتهم الوظيفية التي من المفترض أنها صادرة بناء لحصولهم على شهادات دراسية عليا".

ونوه بأن "الحالات المكتشفة بعضها ليس لديه مؤهل دراسي والبعض الآخر لديه مؤهل لكن من دون توثيق ولا تصديق".

ورأى أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تعديل التركيبة السكانية وإبقاء العمالة ذات الكفاءة العالية فقط في سوق العمل الكويتية.

ترامب يمنح نفسه "مرتبة الشرف"

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه "مرتبة الشرف" في مساعيه خلال فترة ولايته الأولى بالبيت الأبيض.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أذيعت أمس الأحد: "لا أحب أن أفعل ذلك، ولكني كنت لأعطي لنفسي (A+)(التي تعادل مرتبة الشرف) أهذا يكفي؟ أيمكنني إعطاء المزيد لنفسي؟".

واعتبر أنه يقوم بـ"عمل كبير"، مؤكداً "لدينا اقتصاد لم نحظ به قط من قبل".

واستبعد ترامب احتمال تعديل الدستور لزيادة مدتي الرئاسة عن ثماني سنوات، رداً على سؤال في هذا الشأن.

وقال: "هذا لن يتم ببساطة، لا، أعتقد أن سقف 8 سنوات هو شيء جيد، ليس شيئاً سيئاً".

الكويت تقدم 50 مليون دولار لميزانية السلطة الفلسطينية

أعلن سفير دولة فلسطين، لدى الكويت، رامي طهبوب، مساء الأحد، أن الكويت قدمت مبلغ 50 مليون دولار دعماً للموازنة العامة لدولة فلسطين، وتحويل المبلغ إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا.

وشكر السفير طهبوب الكويت، على دعمها، وثمن وقوفها الدائم واللامحدود إلى جانب دولة فلسطين، على جميع المستويات، وفِي كافة المجالات.

إصابة 4 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي غرب رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة أربعة مواطنين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة، قرب قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن المصابين نقلوا إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، مشيرة إلى أن حالة أحدهم خطيرة جراء إصابته بالرصاص الحي في صدره، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

مصرع وإصابة 17 شخصا بأسوان

لقي 5 مصرعهم، وأصيب 12 آخرين، إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل بمحافظة أسوان.

وتلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص أجرة أمام الكيلو 110 بالقرب من مصنع الأسمنت بطريق أبوسمبل الدولي.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص من بينهم سودانى الجنسية و4 مصريين، وإصابة 12 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.