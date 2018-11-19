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الدولار يستقر في 9 بنوك خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم 19-11-2018

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:14 ص
الدولار يستقر في 9 بنوك خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم 19-11-2018
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ستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، ليسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.89 للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

 وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 17.90 جنيها.
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