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أفغانستان: مقتل العشرات من "الوحدة الحمراء" التابعة لطالبان

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:15 ص
أفغانستان: مقتل العشرات من الوحدة الحمراء التابعة لطالبان
معاقل طالبان
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وكالات
 

تكبدت عناصر "القوات الخاصة" التابعة لحركة طالبان، والمعروفة بـ "الوحدة الحمراء"، بالاضافة إلى عدد من المقاتلين الآخرين، خسائر كبيرة أثناء عمليات وغارات جوية جرت في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.

 

وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الاخبارية، نقلاً عن الجيش الأفغاني قوله في بيان له، إن الوحدة "20" التابعة للجيش الافغاني في نانجارهار، نفذت عمليات مدعومة من جانب القوات الجوية في منطقة خوجياني، ما أسفر عن مقتل 30 مسلحاً على الأقل.

 

وأضاف البيان أن ثلاثة على الأقل من مسلحي طالبان أصيبوا بجروح أثناء العمليات والضربات الجوية.

 

في الوقت نفسه، قال الجيش الأفغاني إن القتلى بينهم عدد من مسلحي "الوحدة الحمراء".

 

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان، على التقرير حتى الآن.

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