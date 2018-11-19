ميدفيديف: روسيا تدعو للحفاظ على المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية

أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، أن بلاده تدعو للحفاظ على أطر المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن كثيرا من الدول تؤيد هذا الموقف.

وقال مدفيديف للصحفيين: "سألتم إلى جانب من تقف دولتنا. نحن نقف إلى جانب أنفسنا بالطبع، إلى جانب المصالح القومية لروسيا الاتحادية، إلى جانب مصالح اقتصاد بلدنا وبالنتيجة مواطني بلدنا. لكن هناك موقف أقرب لنا… الموقف الأقرب لنا هو بالطبع، المتمثل في عدم التخلي عن مزايا منظمة التجارة العالمية، والحفاظ على أطر هذه المنظمة ومحاولة جعلها معاصرة أكثر والحفاظ على المبادئ الأساسية لعمل مؤسسات منظمة التجارة العالمية، وإصلاح إجراءات التحكيم".

وفي السياق ذاته، يرى ميدفيديف أن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى تحديث ولكن دون إضعاف نفوذها أو تفكيكها.

وأوضح: "مثل العديد من البلدان، ندرك أن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى تحديث ولكن دون إضعاف نفوذها وتقويض المبادئ الأساسية لعملها، وخاصة تفكيكها، مما يعني انهيار التجارة المتحضرة".

فضلا عن ذلك، دعا رئيس الوزراء الروسي إلى بذل جهود مشتركة لتحسين فعالية منظمة التجارة العالمية ودورها التنظيمي.