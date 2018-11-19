حبيب الحبيب يعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني

أعلن الممثل السعودي، حبيب الحبيب عبر حسابه على موقع "تويتر"، عقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وشارك "الحبيب"، صورة له، من حفل عقد القران، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. بفضل من الله ثم دعوات والديّ ودعوات المحبين أمثالكم، وليقيني بمحبتكم الخالصة، وددت أشارككم خبر زواجي، حيث منّ الله تعالى عليّ بعقد قراني ليلة البارحة، راجيا الله تعالى أن يحيطكم بما يسرّكم ويسعدكم، أحبتي دائما وأبدا".



