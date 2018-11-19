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للعروس التي تستعد لشهر العسل.. اعتمدي على هذا المشروب السحري

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:49 ص
للعروس التي تستعد لشهر العسل.. اعتمدي على هذا المشروب السحري
اعتمدي على هذا المشروب السحري
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تشعر المرأة بالإحراج من الكيلوجرامات الزائدة التي تتكدس في منطقة البطن، لا سيما إذا كانت مقبلة على الزواج وعلى شهر العسل. ولحسن الحظ، يمكن حل هذه المشكلة بشكل بسيط، وتحديداً عبر تناول هذا المشروب الساخن!

إذ يكفي تناول مشروب القرفة والزنجبيل ثلاث مرات في الأسبوع قبل ساعة من الخلود إلى النوم، لحرق كبيرة من الدهون، خصوصاً إذا تناولته ساخناً، ومن بعد وجبة العشاء.

وللحصول على أفضل النتائج، لا بدّ لك من الامتناع عن تناول الأطعمة المقلية، نظراً إلى أنّ دهونها تتجمع في في منطقة البطن.

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