حكايات اليوم.. زيارة "السادات"لإسرائيل ..واليوم العالمي للرجال

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ زيارة الرئيس الراحل أنور السادات، واليوم العالمي للرجال.

نهاية معركة القادسية

في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر من عام 636م، نهاية معركة القادسية بنصر المسلمين على الفرس، وهي أحد معارك الفتح الإسلامي لفارس وقعت بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والإمبراطورية الفارسية بقيادة رستم فرخزاد في القادسية، انتهت بانتصار المسلمين ومقتل رستم.

تأسيس جامعة وارسو

في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر من عام 1816م، تأسيس جامعة وارسو، وهي أكبر جامعة في بولندا وإحدى أرقى وأفضل الجامعات البولندية لعامي 2010 و 2011 حسب ما تم تصنيفها.

وتم تصيفها على أنها ثاني أفضل جامعة بولندية من بين ال 500 جامعة في العالم في عام 2006، ويبلغ عدد طلاب الجامعة الآن أكثر من 53000 طالب دراسات عليا.

زيارة "السادات" لإسرائيل

في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر من عام 1977م، قام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بزيارة تاريخية للقدس أذهلت العالم ووصفت بأنها واحدة من كبرى المغامرات السياسية، لوضع حد للصراع الدولي العربي الإسرائيلي وسط أجواء معقدة ومشحونة بالنزاعات والحروب الدامية.

وجاءت الزيارة وخطاب "السادات" في الكنيست لتمثل السلام المغلف بالقوة، كان من نتائجها رحلته عام 1978 إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التفاوض لاسترداد الأرض وتحقيق السلام العادل.

وتم توقيع اتفاقية السلام في كامب ديفيد برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، والتي جاءت عبارة عن إطار للتفاوض يتكون من اتفاقيتين الأولى إطار لاتفاقية سلام منفردة بين مصر وإسرائيل والثانية خاصة بمبادئ للسلام العربي الشامل، وقد انتهت الاتفاقية الأولى بتوقيع معاهدة السلام المصرية - إسرائيلية عام 1979م.

مؤتمر الوفاق بجامعة الدول

وفي 2005م، افتتاح مؤتمر الوفاق العراقي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء إبراهيم الجعفري ومندوبين عن كافة الأطياف السياسية ومختلف التيارات الدينية والعرقية وبعض الشخصيات في العراق.

فريناند دي لسبس

ولد فرديناند دي لسبس، دبلوماسي فرنسي وصاحب مشروع حفر قناة السويس، في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر من عام 1805م.

درس "دي لسبس"، مشروع توصيل البحر الأحمر بالبحر المتوسط لفترة طويلة وحاول إقناع عباس باشا به فرفض وحاول بعد ذلك مع سعيد باشا واستطاع تنفيذ المشروع.

رشاد خليفة

كما ولد رشاد خليفة، في 1935م، وهو مواطن أمريكي من أصل مصري ادعى النبوة وشكك بمصداقية القرآن.

وهاجر "خليفة"، إلى الولايات المتحدة للدراسة في 1959و تخصّص في مجال الكيمياء الحيوية وأصبح مواطنًا أمريكيًا بعد حصوله الجنسية الأمريكية.

اليوم العالمي للرجال

ويحتفل العالم باليوم العالمي للرجال في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر من كل عام.