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تدريبات تأهيلية لأحمد ياسر ريان في الأهلي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:50 ص
تدريبات تأهيلية لأحمد ياسر ريان في الأهلي
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علي نبوي
 
اكتفى أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين.

ويعاني اللاعب من الإجهاد العضلي بعد مشاركته في ودية الفريق أمس الاول أمام نظيره الشباب حيث لم يشارك في تدريبات الكرة أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي المقرر لها الخميس المقبل في إياب دور الـ 16 لكأس زايد للأندية الأبطال، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويطير الأهلي إلى الإمارات غدا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الوصل

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