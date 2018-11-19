روحاني: أمريكا فشلت في الشرق الأوسط.. وسنواصل بيع نفطنا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن سياسات أمريكا في الشرق الأوسط من سوريا إلى اليمن فشلت.

وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي أن أمريكا فشلت في وقف صادرات النفط الإيرانية كلية وستواصل طهران بيع نفطها.

وقال: "تلومنا أمريكا على فشلها في المنطقة.. من اليمن إلى العراق.. لن نستسلم لهذا الضغط الذي يعد جزءاً من الحرب النفسية ضد إيران".

وفي لغة تحد جديدة، قال روحاني إن إيران مصرة على تعزيز علاقاتها مع جيرانها.

تصريحات روحاني تأتي فيما وصل وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة لم يُعلن عنها في ظل تعثر المفاوضات بين الأوروبيين وإيران حول الاتفاق النووي.

من جانبه، قال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن إيران لا تزال متفائلة بأن أوروبا قادرة على إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع 6 قوى دولية على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة.