5 فوائد مذهلة لماء الأرز.. تعرفي عليها

كشف موقع "ستاندرد ميديا" البريطاني عن 5 فوائد "مذهلة" لماء الأرز للمرأة، هي:





يخفف حب الشباب





وفقاً لدراسة أجراها عام 2002 قسم السموم في جامعة "فريجي" في بروكسل ببلجيكا، فقد وُجد أنّ المرضى الذين يعانون من التهاب الجلد تحسّنوا بعد الاستحمام في ماء الأرز لمدّة 15 دقيقة على الأقل مرتين في اليوم. وهو يساعد على الشفاء من حب الشّباب ويهدّئ الإحمرار. وينصح بتبريده ثمّ وضعه على الوجه باستخدام قطعة قماش قطنية، وغسيله بعد 10 دقائق.





يزيل البقع الداكنة





يساعد ماء الأرز على التخلص من البقع الداكنة التي تظهر عادة مع التقدّم في العمر، وهي إحدى علامات الشيخوخة، بالإضافة إلى مفعوله الكبير في إزالة التصبغات الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس. كما أنّه يعمل على تلطيف ملمس الجلد ويكبح تصبغه ويشدّه ويقلل من أحجام المسام ويترك الجلد ناعماً.





منظف للوجه





يتحقق ذلك من خلال غمس قطعة قماش قطنية في ماء الأرز وتدليك الوجه بها لدقيقتين وتركه يجف. وهذا يكفي لجعل جلد الوجه مرناً وناعماً ومشعاً لساعات طويلة.

ولأن ماء الأرز يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة، فإنّه يساعد على تنشيط البشرة والحفاظ عليها ناعمة ومشرقة.





تحسن "مرونة الشعر"





يساعد ماء الأرز على تحسين مرونة الشعر، فقد اكتشف باحثون أنّ استخدامه كعلاج للشعر يوفر فوائد كبيرة، مثل تقليل التقصف وزيادة كتلة الشعر وغزارته. وينصح بعد استخدام الشامبو والبلسم، بغسل الشعر بماء الأرز مما يعطيه لمعاناً أكثر، كما أنه يساعد على إبقاء الشعر قوياً وصحياً لفترة أطول.





تنعيم الشعر





يمكن إضافة زيت إكليل الجبل أو اللافندر أو الجيرانيوم إلى ماء الأرز ووضعه على الشعر، وتركه لمدة 10 دقائق، ثمّ غسله. فهذه الخلطة الغنية بالأحماض الأمينية من شأنها تحسين حجم الشعر وقوته. ويعمل ماء الأرز على موازنة مستويات الحموضة في الشعر، لا سيما وأنّه لا يحتوي على أي مواد كيماوية أو مواد حافظة.



