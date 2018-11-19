وزير خارجية كازاخستان: أمريكا لن تشارك فى مباحثات أستانا المقبلة حول سوريا

أكد وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تشارك فى الجولة المقبلة من مباحثات أستانا حول سوريا.

وقال الوزير- فى تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الاثنين- "على الأرجح سيشارك الفريق السابق (فريق دى ميستورا) فى اللقاء، لأنه لا يزال من الضرورى نقل التفويض".

وأوضح عبد الرحمنوف أن من بين المواضيع التى سيتم بحثها فى جولة أستانا المقبلة الوضع فى إدلب وعودة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا.

وكان وزير الخارجية الكازاخى، قد صرح- خلال مؤتمر صحفى- بأن ممثلى الدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، اتفقوا على عقد الاجتماع الدولى المقبل والـ11 رفيع المستوى حول التسوية السلمية فى سوريا فى إطار عملية أستانا يومى 28 و29 نوفمبر.

وفى نفس السياق.. أعلن وزير خارجية كازاخستان أنه تم توجيه دعوة لكل من الأمم المتحدة والأردن؛ للمشاركة فى الاجتماع كمراقبين.