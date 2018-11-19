عاجل - المملكة| العمل تعلن عن خطة لتوظيف جميع خريجي الصيدلة السعوديين

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أعلن المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، عن وضع خطة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوظيف جميع خريجي الصيدلة السعوديين.



وأكد الوزير، أن خطة توظيف خريجي الصيدلة ستبدأ خلال شهر من الآن.



وقال الراجحي، بشأن توجه الوزارة إلى توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص: بدأنا في تدريب عدد من القيادات، بهدف الوصول إلى نتائج بشكل سريع، حيث إن التوظيف في القطاع سيكون خلال أشهر قليلة.



من جهتها، أوضحت وزارة الصحة، أن عدد الصيدليات الحاصلة على ترخيص نهائي في جميع مناطق المملكة بلغ 8665 صيدلية، فيما بلغ إجمالي عدد الصيادلة المرخصين العاملين في المنشآت الصيدلية والمؤسسات الصحية الخاصة 24265 صيدليًا.



ويستحوذ الأجانب على نحو 93.1 في المائة من إجمالي العاملين في المنشآت الصيدلانية بواقع 22602 موظف، فيما يشكل السعوديون 6.9 في المائة فقط من إجمالي العاملين في القطاع الخاص بواقع 1663 صيدليا.



