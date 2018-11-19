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ضبط 60 قضية مخالفة في حملات تموينية بالجيزة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:44 ص
ضبط 60 قضية مخالفة في حملات تموينية بالجيزة
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إيمان عبد العاطي
 

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

 

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 60 قضية تموينية تنوعت في ضبط 16 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار، 13 عدم حمل شهادة صحية، 14 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 17 إدارة منشأة بدون ترخيص، 16 انتاج خبز ناقص الوزن، غلق في مواعيد العمل الرسمية، و8 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

 

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.


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