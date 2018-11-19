ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل - السعودية | البيئة: لا دخل لأي مبيدات أو هرمونات سامة في تغير لون الطماطم

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:43 ص
عاجل - السعودية | البيئة: لا دخل لأي مبيدات أو هرمونات سامة في تغير لون الطماطم
صورة أرشيفية
طباعة
اية حمروشي
 

تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

نفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن تغير لون الطماطم من الداخل يعود لوجود بقايا مبيدات أو هرمونات سامة.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الأحد، إن تغير لون الطماطم من الداخل يعود إلى عدم انتظام درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة، وأحيانًا لنقص عنصر البوتاسيوم.

وأشارت الوزارة، إلى أنها ظاهرة طبيعية لا ينتج عنها أي سُمية، وأن بقايا المبيدات والهرمونات لا تلاحظ في المحاصيل الزراعية ظاهريًا، بل تحتاج إلى فحص مخبري حتى يتم تأكد وجودها.

المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
-
x
21:45
-
هولندا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 11:20:16 AM