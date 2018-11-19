عاجل - السعودية | البيئة: لا دخل لأي مبيدات أو هرمونات سامة في تغير لون الطماطم

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نفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن تغير لون الطماطم من الداخل يعود لوجود بقايا مبيدات أو هرمونات سامة.



وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الأحد، إن تغير لون الطماطم من الداخل يعود إلى عدم انتظام درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة، وأحيانًا لنقص عنصر البوتاسيوم.



وأشارت الوزارة، إلى أنها ظاهرة طبيعية لا ينتج عنها أي سُمية، وأن بقايا المبيدات والهرمونات لا تلاحظ في المحاصيل الزراعية ظاهريًا، بل تحتاج إلى فحص مخبري حتى يتم تأكد وجودها.



