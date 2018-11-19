نجل ويل سميث مرتبط عاطفيا بهذا المطرب

أعلن الممثل ومغني الراب ​جيدن سميث​ نجل الممثل الأمريكي ​ويل سميث، عن مثليته الجنسية وعلاقته العاطفية مع مغني الراب ​تايلور ذا كريتور، وذلك أثناء حفل غنائي أقيم ضمن فعاليات مهرجان في كاليفورنيا.

وفي التفاصيل وبينما كان ​جيدن سميث​ يؤدي على المسرح مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد The Sunset Tapes: A Cool Tape Story، توقف وخاطب الجمهور معلنًا عن مثليته الجنسية وعلاقته العاطفية مع ذا كريتور​.

وقال جيدن في فيديو إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي للحظة إعلانه عن الموضوع: “أريد فقط أن أقول أن تايلور ذا كريتور صديقي المفضل في العالم، أنا أحبه كثيرا، وأريد أن أخبركم شيئا لا يود تايلور إعلانه، ولكن تايلور عشيقي، وكانت تجمعنا علاقة عاطفية طوال حياتي، تايلور عشيقي”.

ويظهر بعدها تايلور وقد بدا عليه الإرتباك ومحاولاً بطريقة عفوية إنكار الموضوع، ولاحقاً كتب جيدن عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي مؤكداً ما قاله: “نعم لقد أخبرت الجميع لا يمكنه إنكار ذلك الآن”، ليردّ عليه تايلور: “أنت مجنون”.