عاجل.. وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي بعد عودته من مناسك العمرة
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:34 صصلاح حسن
توفي منذ قليل فضيلة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وذلك بعد عودته من آداء مناسك العمرة، عن عمر يناهر 64 عامًا، ويعد محمود أبو الوفا الصعيدي، علم من أعلام القرآن بمصر والعالم، ومن الأصوات المميزة في مصر.
وأكد الشيخ عامر سلامة، أن جنازة الراحل ستشيع عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة زينب والعزاء غدًا الثلاثاء أمام منزله بجوار كارفور المعادي.
وولد الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى، عام 1954م فى قرية كلح الجبل محافظة أسوان بصعيد مصر، وبدأت رحلته مع القرآن قبل سن الرابعة على يد والدته التى اشتهرت بتعليم أولادها القرآن الكريم، حيث كان والدها من كبار علماء الدين فى القرية، وبعدها التحق بكتّاب القرية كعادة أهل صعيد مصر، ثم انتقل من أسوان للعمل فى القاهرة كى يتعلم القراءات وعلوم القرآن فى الأزهر.
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