عاجل.. وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي بعد عودته من مناسك العمرة

فضيلة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وذلك بعد عودته من آداء مناسك العمرة، عن عمر يناهر 64 عامًا، و

يعد محمود أبو الوفا الصعيدي، علم من أعلام القرآن بمصر والعالم،

ومن الأصوات المميزة في مصر.