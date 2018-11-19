إيران: ملتزمون بالاتفاق النووي طالما التزمت باقي الأطراف والخيارات كلها مطروحة

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها ملتزمة بالاتفاق النووي، طالما أن الأطراف الأخرى التزمت به.





وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن بلاده ستلتزم بالاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الموقع في 2015 ما دامت بقية الأطراف ملتزمة به، مؤكدا أن كافة الخيارات مطروحة في حال أخل بتلك الالتزامات.





وأضاف، قاسمي في مؤتمر صحفي من طهران، "إذا علمنا أن أطراف الاتفاق لم يريدوا أن يطبقوا التزاماتهم التي أعلنوها، سنستخدم بدورنا آلياتنا وطاقاتنا الخاصة ونستفيد منها الاستفادة اللازمة".





وتابع قاسمي "يجب أن نبقى متأملين، والوقت مازال مفتوحا، والخيارات كلها على الطاولة".





كما ذكر أنه "يجب أن نثبت للآخرين بأننا بلد ملتزم باتفاقاته، وسنبقى ملتزمين لآخر لحظة مقابل التزام الآخرين".



