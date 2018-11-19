نقيب العلميين يزور مصلحة الطب الشرعي لهذا السبب (صور)

زار الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، يرافقه الدكتور عليان عبد الوهاب، كبير العلميين في وزارة العدل، والدكتور محمد الجندي، مدير عام شركة المركز العلمي للصيانة والتدريب، مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية، في إطار التواصل بين نقابة المهن العلمية وأعضائها المنتشرون في كافة مؤسسات الدولة.





ويقوم العلميون بالفحص العلمي لعينات الأدلة فى القضايا المختلفة "ستون الف قضية تزييف عملة وتزوير مستندات وخمسون الف قضية تسمم سنويا".





والتقى النقيب بالزملاء العاملون بالعدل وتعرف على طبيعة عملهم ومشكلاتهم ودار بينهم حوار حول كيفية حلها.





ويبلغ عدد العلميون فى العدل 700 قيادة علمية عالية الجهوزية والكفائة العلمية.