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طالبان تؤكد رسميا إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في الدوحة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:29 ص
طالبان تؤكد رسميا إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في الدوحة
الدوحة
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وكالات
 
أكدت حركة طالبان رسميا أنها أجرت، الأسبوع الماضي، مفاوضات "أولية" مع الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الدوحة بقطر، نافية ما تناقلته وسائل إعلام أفغانية زعمت التوصل لاتفاق حول الحكومة المؤقتة والانتخابات وملفات أخرى، بحسب ما نقلته محطة "1 تي في" المحلية.

وقال بيان صادر عن طالبان إنه تم "إجراء 3 أيام من المحادثات الأولية مع الولايات المتحدة في الدوحة الأسبوع الماضي".

وفندت الحركة التقارير الإعلامية و"المزاعم عن التوصل لاتفاق على الحكومة المؤقتة والانتخابات والرئيس القادم".

وتقول طالبان إنها أصرت خلال جلسات المحادثات "على إقامة نظام إسلامي وقرار صادق للصراع الأفغاني في المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة في قطر".

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