مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل فلسطينيين في عوريف

هاجم عدد من المستوطنين المتطرفين فجر اليوم الاثنين، عددا من منازل الفلسطينيين في قرية عوريف جنوب نابلس.



وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة في تصريحات صحفية، إن عددا من المستوطنين من مستوطنة "ايتسهار" هاجموا الحارة الشرقية من القرية والتي تبعد مئات الأمتار عن المستوطنة وحاولوا إحراق جرار زراعي.



وأضاف دغلس، أن لجان الحراسة تصدت للمستوطنين واجبرتهم على الفرار بعد أن قاموا برشق منازل عدد من المواطنين بالحجارة وقد عرف منهم سمير حشاش وأحمد شحادة ومنير النوري.

