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مايا وهلا مع حلا شيحة في كواليس "صاحبة السعادة"

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:01 ص
مايا وهلا مع حلا شيحة في كواليس صاحبة السعادة
مايا وهلا مع حلا شيحة
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الفجر الفني
 
نشرت مايا شيحة شقيقة الفنان حلا شيحة صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت برفقة شقيقتها رشا شيحة من كواليس تسجيل حلقة شقيقتهن حلا شيحة في برنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس حصريًا على قناة "dmc".

وعلقت مايا على صورتها قائلة: "من حلقة إسعاد يونس مع هلا مع أختي الجميلة رشا شيحة، انتظروا الحلقة غدًا في تمام الحادية عشر مساءً".

يذكر أن حلا شيحة قررت العودة للفن بعد اعتزالها للمجال لأكثر من 12 عامًا، خلال بيان صحفي أصدرته حلا يوم الأربعاء الموافق 8 أغسطس الماضي، حيث عبرت عن اشتياقها للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى والمشاركة بعدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.
المزيد عن: مايا وهلا مع حلا شيحة مايا شيحة صاحبة السعادة حلا شيحة إسعاد يونس
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