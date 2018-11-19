مايا وهلا مع حلا شيحة في كواليس "صاحبة السعادة"

نشرت مايا شيحة شقيقة الفنان حلا شيحة صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت برفقة شقيقتها رشا شيحة من كواليس تسجيل حلقة شقيقتهن حلا شيحة في برنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس حصريًا على قناة "dmc".





وعلقت مايا على صورتها قائلة: "من حلقة إسعاد يونس مع هلا مع أختي الجميلة رشا شيحة، انتظروا الحلقة غدًا في تمام الحادية عشر مساءً".





يذكر أن حلا شيحة قررت العودة للفن بعد اعتزالها للمجال لأكثر من 12 عامًا، خلال بيان صحفي أصدرته حلا يوم الأربعاء الموافق 8 أغسطس الماضي، حيث عبرت عن اشتياقها للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى والمشاركة بعدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.