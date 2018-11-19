ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أنباء عن عفو قريب بحق رئيس تحالف نداء السودان

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:08 ص
أنباء عن عفو قريب بحق رئيس تحالف نداء السودان
الصادق المهدي
طباعة
وكالات
 
أعلنت الحكومة السودانية أن "البلاغات المقيدة بحق  وزعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، قد يصدر حيالها عفو من رئيس الجمهورية عمر البشير".

جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة، جمعة بشارة، ونقلتها قناة "الشروق" السودانية. يُذكر أن العقوبات المقيدة بحقهم وصل بعضها للإعدام.

وأكد بشارة أن الحكومة راغبة في الحوار.

يُشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، رحب في وقت سابق من الشهر الماضي بعودة الصادق المهدي إلى البلاد.

واتهمت نيابة أمن الدولة السودانية في أبريل الماضي، الصادق المهدي، بمحاولة إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، ووجّهت بتقييد الدعاوى الجنائية ضده على خلفية "التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام".

المزيد عن: نداء تونس عفو قريب رئيس تحالف نداء السودان تونس الصادق المهدي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
-
x
21:45
-
هولندا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 9:50:10 AM