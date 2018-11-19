"رجوي" تدعو شباب إيران إلى دعم العمال المضربين

وجهت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، التحية لعمّال المجموعة الوطنية للصلب في الأهواز الذين دخلوا الساحة لدعم عمّال قصب السكر.





ودعت رجوي، عبر حسابها على تويتر، جميع الشباب إلى مساندة انتفاضة شوش ودعم المضربين لعمال هفت تبه وعمّال الصلب في الأهواز.





ولفتت إلى أن العدو يحاول عبثًا إخماد صوت العمّال المحرومين في هفت تبه بالقمع والاعتقال.





وأكدت ولكن صرخة أطفال شوش الهاتفين "نحن جائعون" تدعو ضمير كل إنسان إلى الانتفاضة ضد الملالي الظالمين.



