عاجل.. قرار صادم للعاملين بالكويت

قررت الهيئة العامة للقوى العاملة، في دولة الكويت، إلغاء آلاف الدرجات الوظيفية، لوافدين لديهم رخص عمل ويشغلون وظائفا إشرافية بالقطاع الأهلي.





الإجراء يأتي بعد اكتشاف عدم حصول هؤلاء الوافدين، على مؤهلات دراسية عليا، أو أن شهاداتهم الدراسية غير موثقة من بلادهم، وغير مصدّقة من وزارة الخارجية الكويتية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الرأي" الكويتية، أمس.





الصحيفة نقلت عن مصدر حكومي أن: "الهيئة وضعت شرطا لتجديد إذن عمل حاملي المؤهلات العليا يتمثل بتقديم شهادة المؤهل الدراسي الأصلية موثقة من الجهات الرسمية في الدول المصدرة للشهادة والجهات المعنية في الكويت، وذلك بشكل دوري بعد انتهاء إذن العمل، نتيجة اكتشاف آلاف أصحاب المسميات (الدرجات) الوظيفية العليا من دون مؤهل دراسي".





المصدر أكد أن "الهيئة وجدت آلاف الملفات من دون مؤهلات عليا لأصحابها، ما جعلها تلغي مسمياتهم الوظيفية التي من المفترض أنها صادرة بناء لحصولهم على شهادات دراسية عليا".





ونوه بأن "الحالات المكتشفة بعضها ليس لديه مؤهل دراسي والبعض الآخر لديه مؤهل لكن من دون توثيق ولا تصديق".





ورأى أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تعديل التركيبة السكانية وإبقاء العمالة ذات الكفاءة العالية فقط في سوق العمل الكويتية.