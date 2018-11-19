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نيللي كريم مع مخرج "علي معزة وإبراهيم": "المعزة داخلة 3 أعمال قريب"

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:59 ص
نيللي كريم مع مخرج علي معزة وإبراهيم: المعزة داخلة 3 أعمال قريب
نيللي كريم ومخرج علي معزة وإبراهيم
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الفجر الفني
 
نشرت الفنانة نيللي كريم صورة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهر برفقتها المخرج شريف البنداري صاحب فيلم "على معزة وإبراهيم"، وعلقت نيللي على الصورة قائلة: "الحقيقة عرفت من شريف أن بطله فيلمه على معزة، المعزة الحمد لله داخلة 3 أعمال في القريب العاجل".

ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي نيللي وسط تساؤلات بتعاون فني لأول مرة بينهما.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم الفنية كانت بمسلسل "اختفاء" والذي تم عرضه بالماراثون الرمضاني الماضي، كما تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الثاني لفيلم "الفيل الأزرق"، وفيلم "الفارس".​
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