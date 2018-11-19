بوتافوجو يتنزع وصافة الدوري البرازيلي من بالميراس

سجل إيريك هدفا في الشوط الأول، ليمنح بوتافوجو الفوز 1-صفر على إنترناسيونال، الأحد، ومدد سلسلة انتصارات الفريق للمباراة الرابعة على التوالي، في الدوري البرازيلي.

وشكلت الهزيمة ضربة قوية لإنترناسيونال في صراعه على اللقب.

وكان إنترناسيونال في المركز الثاني قبل الهزيمة، وتراجع للثالث الآن، بفارق 6 نقاط عن المتصدر بالميراس مع تبقي 3 مباريات على النهاية، فيما قفز بوتافوجو للوصافة برصيد 66 نقطة، متأخرا بـ5 نقاط عن بالميراس.

وتغلب فلامنجو 1-صفر على سبورت وأصبح على بعد خمس نقاط من القمة. وجاء هدف بوتافوجو قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول حين تسلم ايريك تمريرة بصدره ثم سدد كرة منخفضة في الشباك من مسافة 12 مترا.