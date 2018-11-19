بث مباشر مباراة هولندا والمانيا بدون تقطيع دوري الامم الاوروبية

يحل منتخب هولندا ضيفا ثقيلا على نظيره الألماني، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير فيلتينس ارينا ، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ويدخل المنتخب الهولندي المباراة وعينه على التأهل للمربع الذهبي، حيث يكفيه نقطة واحدة فقط من أجل التأهل.

ويحتل منتخب هولندا المركز الثاني في المجموعة الأولى، بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، برصيد 6 نقاط، خلف فرنسا المتصدرة بـ7 نقاط، بينما يتذيل الألمان الترتيب بنقطة وحيدة.

وتنطلق صافرة مباراة المانيا وهولندا، اليوم الاثنين في تمام الساعة 10:45مساءاً بتوقيت السعودية، و 9:45مساءاً بتوقيت القاهرة و 11:45مساءاً بتوقيت أبو ظبي.

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:45 مساءاً بتوقيت قطر.

10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .