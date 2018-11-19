ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد الان مباراة المانيا ضد هولندا بث مباشر

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:44 ص
شاهد الان مباراة المانيا ضد هولندا بث مباشر
المانيا وهولندا
طباعة
الفجر الرياضي
 

شاهد الان مباراة المانيا ضد هولندا بث مباشر 

يحل منتخب هولندا ضيفا ثقيلا على نظيره الألماني، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير  فيلتينس ارينا ، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

 

ويدخل المنتخب الهولندي المباراة وعينه على التأهل للمربع الذهبي، حيث يكفيه نقطة واحدة فقط من أجل التأهل.

 

ويحتل منتخب هولندا المركز الثاني في المجموعة الأولى، بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، برصيد 6 نقاط، خلف فرنسا المتصدرة بـ7 نقاط، بينما يتذيل الألمان الترتيب بنقطة وحيدة.

 

وتنطلق صافرة مباراة المانيا وهولندا، اليوم الاثنين في تمام الساعة 10:45مساءاً بتوقيت السعودية، و 9:45مساءاً بتوقيت القاهرة و 11:45مساءاً بتوقيت أبو ظبي.

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:45 مساءاً بتوقيت قطر.

10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .


 

المزيد عن: يلا شوت مباراة المانيا هولندا مشاهدة المانيا وهولندا مشاهدة المانيا مباشر المانيا وهولندا مباراة المانيا وهولندا ماركو رويس ماتش المانيا وهولندا كورة لايف المانيا وهولندا كورة اون لاين المانيا وهولندا دوري الامم الاوروبية 2018 دوري الامم الاوروبي دوري الأمم الأوروبية بث مباشر المانيا germany
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
-
x
21:45
-
هولندا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 8:30:02 AM