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هنيدي يكشف لأول مرة نصيحة الراحل أحمد زكي له في التمثيل

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:57 ص
هنيدي يكشف لأول مرة نصيحة الراحل أحمد زكي له في التمثيل
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الفجر الفني
 

كشف الفنان محمد هنيدي، بمناسبة احتفاله بذكرى ميلاد الراحل أحمد زكي، عن موقف جمعه بالنمر الأسود في أحد الأفلام التي جمعتهما. 

وكتب هنيدي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" "في فيلم (البطل) كان فيه مشهد ماشيين بضهرنا، فأستاذنا أحمد زكي وقف التصوير وقالي مابتمثلش ليه قولتله المشهد بضهري قالي حتى بضهرك لازم تمثل.. وبعدها مثلت فعلا بضهري زي ما طلب". 

هنيدي يكشف لأول مرة نصيحة الراحل أحمد زكي له في التمثيل
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