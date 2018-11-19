شوقي غريب: ودية تونس كلها مكاسب

أبدى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي سعادته بالفوز على تونس في الودية الثانية التي أقيمت بملعب السلام وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وقال غريب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "ودية تونس كلها مكاسب حيث غيرت طريقة اللعب ولعبت بدون رأس حربة لأن هدفي الاعتماد على اللاعبين التي تجيد اللعب في أكثر من مركز".

وأضاف: "أحاول تحفيظ اللاعبين أكثر من طريقة لعب حتى نكون على أتم جاهزية خلال منافسات البطولة الرسمية المقرر إقامتها في مصر".

وأوضح: "عدم مشاركة بعض اللاعبين بمباريات الدوري يسفر عن أخطاء في مباريات المنتخب الأولمبي والجهاز الفني يعالجها في المعسكرات".