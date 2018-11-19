الطويلة: الإسماعيلي حدد قيمة وهمية في صفقة انضمام إبراهيم حسن للزمالك

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن إدارة النادي الإسماعيلي حددت قيمة وهمية في صفقة انضمام إبراهيم حسن بصفوف الزمالك على سبيل الإعارة.

وقال الطويلة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "الإسماعيلي قدم إيصال بخمسة ملايين جنيه قيمة الصفقة وهي قيمة وهمية لأن وفقا لميزانية نادي الزمالك قيمة الصفقة 15 مليون جنيه".

وأضاف: "أيضا انتقل محمد مجدي ومحمد الشامي لصفوف الإسماعيلي من الزمالك وهو ما يجعل قيمة الصفقة 25 مليون جنيه".

وأوضح : "إدارة الإسماعيلي تحت طائلة إهدار المال العام لأنني تقدمت بعرض لهم لبيع إبراهيم حسن مقابل مليون ونصف دولار ورغم ذلك وافق على عرض الزمالك الأقل ماديا".