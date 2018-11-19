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ناشط عراقي: 3100 من النساء والأطفال مازالوا بأيدي تنظيم "داعش"

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:07 ص
ناشط عراقي: 3100 من النساء والأطفال مازالوا بأيدي تنظيم داعش
ميرزا دنابي
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نعيم يوسف
 
قال ميرزا دنابي، رئيس الجسر الجوي العراقية والناشط الحقوقي، إن هناك 3100 من النساء والأطفال مازالوا بأيدي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف "دنابي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on e"، الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، أنه على الرغم من إعلان تحرير كامل الأراضي العراقية، إلا انه لم يتم العثور إلا على 20 أو 30 ضحية فقط.

وأشار إلى أن هناك ضحايا نقلوا إلى سوريا، وهناك عوائل لعناصر داعشية تخبيء الإيزيديات ويهددوهن بالقتل إذا تحدثن أو أعلن أنهم إيزيديات، وحتى الآن لا يوجد متابعة دولية لهذا الملف.
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