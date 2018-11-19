مخرج مصري شهير يرد على شائعات علاقاته المتعددة بالفنانات (فيديو)

رد المخرج ماندو العدل على شائعات علاقاته المتعددة بالفنانات، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة.

وعبر عن دهشته خلال لقائه في برنامج " It's showtim" المذاع على قناة "CBC" قائلًا: " مش معقولة هصاحب الكم ده من الفنانات في كل شغلانة".

وأشار ماندو العدل إلى أنه لم يقيم علاقة عاطفية سوى مرة واحدة فقط في الوسط الفني سوى مرة واحدة فقط.







