مخرج مصري شهير يرد على شائعات علاقاته المتعددة بالفنانات (فيديو)
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:31 ص
رد المخرج ماندو العدل على شائعات علاقاته المتعددة بالفنانات، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة.
وعبر عن دهشته خلال لقائه في برنامج " It's showtim" المذاع على قناة "CBC" قائلًا: " مش معقولة هصاحب الكم ده من الفنانات في كل شغلانة".
وأشار ماندو العدل إلى أنه لم يقيم علاقة عاطفية سوى مرة واحدة فقط في الوسط الفني سوى مرة واحدة فقط.
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