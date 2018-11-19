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مخرج مصري شهير يرد على شائعات علاقاته المتعددة بالفنانات (فيديو)

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:31 ص
مخرج مصري شهير يرد على شائعات علاقاته المتعددة بالفنانات (فيديو)
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رد المخرج ماندو العدل على شائعات علاقاته المتعددة بالفنانات، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة.

وعبر عن دهشته  خلال لقائه في برنامج " It's showtim" المذاع على قناة "CBC" قائلًا: " مش معقولة هصاحب الكم ده من الفنانات في كل شغلانة".

وأشار ماندو العدل إلى أنه لم يقيم علاقة عاطفية سوى مرة واحدة فقط في الوسط الفني سوى مرة واحدة فقط.



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