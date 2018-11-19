الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلاً

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا .

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية خفيفة إلى معتدلة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



