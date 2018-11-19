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بمناسبة المولد النبوي.. أصالة تطرح أغنية "المصطفى" (فيديو)

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
بمناسبة المولد النبوي.. أصالة تطرح أغنية المصطفى (فيديو)
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طرحت المطربة أصالة نصري أغنية دينية جديدة لها بعنوان "المصطفى" بمناسبة المولد النبوي، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية حققت أكثر من 29.567 مشاهدة خلال ساعات قليلة جدًا منذ إطلاقها للاستماع.

الأغنية كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع أشرف البرنس.


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