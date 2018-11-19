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نقيب المحامين: خريجو التعليم المفتوح خطر على المحاماة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
نقيب المحامين: خريجو التعليم المفتوح خطر على المحاماة
سامح عاشور
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نعيم يوسف
 
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن هناك "اختراع" حدث في مصر هو التعليم المفتوح، وهو أن يدفع الطالب مبالغ مالية معينة ثم يحصل الطالب على ليسانس الحقوق، لافتا إلى أن الدراسة كانت عبارة عن 16 محاضرة، وينجحون جميعا.

وأضاف "عاشور"، في لقاء مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، أنهم قاموا بحملة للتصدي لذلك، وقالوا إن هذا خطر على القضاء، والمحاماة، وأي مهنة أخرى.

وتابع نقيب المحامين، أن عدد محدود منهم دخل النقابة وقت أن كانت تحت إدارة قضائية، وقت الإخوان المسلمين لأن أغلبهم لهم عناصر فيهم، ولكن فيما بعد تم تدارك الأمر.
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