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نوعية الإصابة التي تعرض لها أحمد زاهر إثر سقوطه على المسرح في حفل تامر حسني (صورة)

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:30 ص
نوعية الإصابة التي تعرض لها أحمد زاهر إثر سقوطه على المسرح في حفل تامر حسني (صورة)
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بعثت الفنانة منة فضالي، رسالة طمأنة لجمهور ومحبي الفنان أحمد زاهر، في أعقاب الحادث الذي تعرض له بعد سقوطه من على المسرح في حفل الفنان تامر حسني، خلال تقديمه الأخير للجمهور في الحفل الذي أقيم مساء الجمعة 16 نوفمبر، داخل ساحة مول كايرو فيستيفال سيتي. 

وشاركت شلبي عنده صورة لها برفقة زاهر، معلقة عليها: "مش عارفه أقول إيه بجد، حسبي الله ونعمه الوكيل أحمد زاهر زي الفل، وبصحة كويسة جدً، إيه المشكلة أنه رجله اتلوت عادي شويه، وحيكون أحسن من الأول.. لكن ليه حوارات ارحموا الناس شويه".

وأضافت "أحمد أنت عشره عمري، وربنا يعلم معزتك عندي أنت مش صاحب جدع وبس.. لا أنت أخ بجد ومراتك ست ب ١٠٠ راجل، ربنا يخليكم لبعض ويخليكم ليا.. أنت أنضف خلق الله باحترامك وأدبك وحبك لشغلك وجمهورك.. أحمد زاهر بخير". 

نوعية الإصابة التي تعرض لها أحمد زاهر إثر سقوطه على المسرح في حفل تامر حسني (صورة)
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