ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"اغتصاب تحت التهديد".. حكاية لبنانية تعرضت للاعتداء الجنسي من صديقها

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:37 ص
اغتصاب تحت التهديد.. حكاية لبنانية تعرضت للاعتداء الجنسي من صديقها
طباعة
نعيم يوسف
 
عرضت قناة العربية، في تقرير تلفزيوني، اعترافات شابة تدعى "هدى"، تعرضت للاغتصاب من قبل شخص كانت في علاقة معه، واغتصبها تحت التهديد بفضحها.

وأشارت الفتاة إلى أنها كانت في علاقة مع شخص، وقام بتصويرها، وما أن طلبت منه الانفصال حتى ابتزها بهذه الفيديوهات، وهددها إما أن تظل معه أو ينشرها.

كما عرض التقرير تجربة واقعية لفتاة قامت بتمثيل أنه تم اغتصابها من قبل شخص ما، واشتكته للمارة في الشارع، لاختبار ردود أفعالهم، التي جاءت سلبية في بعض الأحيان، وإيجابية في أحيان أخرى، ضمن حملة "مين الفلتان"، التي تهدف لتوعية المجتمع بهذه الجريمة.
المزيد عن: لبنان حملة جريمة اغتصاب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
-
x
21:45
-
هولندا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 6:40:01 AM