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٩ معلومات عن خيرية أحمد في ذكرى رحيلها

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:58 ص
٩ معلومات عن خيرية أحمد في ذكرى رحيلها
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شيماء عطية
 

تحل اليوم الإثنين، الذكرى السابعة على رحيل الفنانة الكبيرة خيرية أحمد.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنها.

١- ولدت خيرية أحمد في الخامس عشر من أبريل ١٩٣٧.

٢- شقيقتها هي الفنانة سميرة أحمد.

٣- انطلقت مسيرتها الفنية من المسرح، حيث التحقت بفرقة المسرح الحر.

٤- شاركت في تقديم برنامج "ساعة لقلبك" في خمسينات القرن الماضي.

٥- تنقلت بين عدد من الفرق المسرحية الشهيرة منها: فرقة ساعة لقلبك المسرحية، وفرقة إسماعيل ياسين، وفرقة أمين الريحاني وفرقة أمين الهنيدي وفرقة الكوميدي المصرية، ومن أشهر المسرحيات التي شاركت فيها: "المغناطيس"، و"سفاح رغم أنفه"، و"العبيط، و"مهرجان الحرامية".

٦- اتجهت للسينما وقدمت العديد من الأفلام الهامة، منها: "عالم عيال عيال"، و"أميرة حبي أنا"، و"صايع بحر"، وكان أشهر دور قدمته في السينما من خلال فيلم "عريس مراتي".

٧- قدمت العديد من المسلسلات الناجحة منها: "أين قلبي"، و"الحقيقة والسراب"، و"حدائق الشيطان".

٨- تزوجت من الكاتب الراحل يوسف عوف.

٩- توفيت في التاسع عشر من نوفمبر ٢٠١١، بعد صراع مع السرطان.

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