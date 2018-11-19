٩ معلومات عن خيرية أحمد في ذكرى رحيلها

تحل اليوم الإثنين، الذكرى السابعة على رحيل الفنانة الكبيرة خيرية أحمد.





وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ٩ معلومات عنها.





١- ولدت خيرية أحمد في الخامس عشر من أبريل ١٩٣٧.





٢- شقيقتها هي الفنانة سميرة أحمد.





٣- انطلقت مسيرتها الفنية من المسرح، حيث التحقت بفرقة المسرح الحر.





٤- شاركت في تقديم برنامج "ساعة لقلبك" في خمسينات القرن الماضي.





٥- تنقلت بين عدد من الفرق المسرحية الشهيرة منها: فرقة ساعة لقلبك المسرحية، وفرقة إسماعيل ياسين، وفرقة أمين الريحاني وفرقة أمين الهنيدي وفرقة الكوميدي المصرية، ومن أشهر المسرحيات التي شاركت فيها: "المغناطيس"، و"سفاح رغم أنفه"، و"العبيط، و"مهرجان الحرامية".





٦- اتجهت للسينما وقدمت العديد من الأفلام الهامة، منها: "عالم عيال عيال"، و"أميرة حبي أنا"، و"صايع بحر"، وكان أشهر دور قدمته في السينما من خلال فيلم "عريس مراتي".





٧- قدمت العديد من المسلسلات الناجحة منها: "أين قلبي"، و"الحقيقة والسراب"، و"حدائق الشيطان".





٨- تزوجت من الكاتب الراحل يوسف عوف.





٩- توفيت في التاسع عشر من نوفمبر ٢٠١١، بعد صراع مع السرطان.