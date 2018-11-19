حوار| ظهير أيسر الزمالك: أتمنى منحي الفرصة لإثبات قدراتي ومستمر مع البيت الأبيض

شاركت مع الزمالك بجميع المباريات وانضميت لمنتخب الناشئين

أمتلك مقومات كبيرة بشهادة المدربين والمتابعين والزمالك لا يحتاج ظهير أيسر

أتمنى صعود بني سويف للدوري الممتاز

برغم بحث مسوؤلى نادى الزمالك عن ظهير أيسر لسد العجز بتلك الجبهة والتي أصبحت صداعا مزمنا بالفريق ومختلف الأندية والمنتخبات المصرية إلا أن قطاع الناشئين بالبيت الأبيض يعج بالعديد من اللاعبين المتميزين بفرق القطاع والذين لا يحتاجون سوى منح الفرصة لإثبات قدراتهم ويأتى فى مقدمة هولاء اللاعبين إسلام سلامة ظهير أيسر الزمالك أحد لاعبي فريق 1997 بالقطاع، لذلك حرص "الفجر الرياضي" على إجراء حوار معه للتعرف منه على عدد من الأمور ومن أهمها مشاركته مع الفريق الأبيض ومستقبله الكروي.

فى البداية نريد منك بطاقة تعريفية بك وكيفية انضمامك للزمالك؟

إسلام سلامة مرزوق مرزوق من مواليد 1998 ببنى سويف ، لعبت بقطاع الناشئين بنادي بني سويف الرياضي ثم منه انتقلت إلى نادي الزمالك خاصة وأن هذا الوقت كان مسوؤلى قطاع الناشئين بالزمالك كانوا يعكفون البحث عن ضم ظهير أيسر انضميت للزمالك بموسم 2014 2015.

وخلال تلك المواسم كيف جاءت مشاركتك مع الزمالك؟

الحمد لله أثبت تفسير وقدراتى الفنية والمهارية وشاركت على مدار خمس مواسم وشاركت الحمد لله في كل المباريات وبموسم 2015 / 2016 انضميت إلى منتخب مصر مواليد 1998 .





وماذا عن مشاركتك مع الفريق الأول ؟

انضميت إلى صفوف الفريق الأول بموسم 2017 2018 وشاركت في العديد من الماتشات الودية ومازلت في الفريق الأول وتم تصعيدى وبمباريات كثيرة أقوم بالمشاركة بالمباريات المهمة مع فرق القطاع وأتمنى الحصول على فرصة جيدة مع الفريق الأول لإثبات قدراتى حيث أننى امتلك مقومات جيدة بشهادة المدربين والمتابعين وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم حال منحى الفرصة الكاملة .

ولماذا لم تأخذ الفرصة للمشاركة مع الفريق الأول حتى الآن برغم احتياج الزمالك لظهير أيسر ؟

ضغط المباريات وقوتها وأحيانا عدم النظر لقطاع الناشئين ولو امتلكت الفرصة لن يحتاج الزمالك لظهير أيسر .

وهل يؤثر ذلك فى وصول بعض العروض لك للانتقال للأندية الأخرى؟

نعم حاليا يوجد بعض الوكلاء الذين تحدثوا حول الانتقال إلى أندية أخرى حتى على سبيل الإعارة ولكنني مصمم على البقاء في الزمالك .

وهل تحدثت مع مسوؤلى الزمالك حول أمر مشاركتك من عدمه ؟

نعم تحدثت كثيرا مع بعض أعضاء الجهاز الفنى بالفريق الأول بسبب عدم مشاركتي في الماتشات الرسمية وكان الكابتن أمير عزمى تحدث معى قبل بداية الموسم ومازال هناك قناة اتصال مفتوحة مع الكابتن أيمن عبدالعزيز وأمير عزمي الذين بدورهم تحدثوا مع المدير الفني حول قدراتى وإمكانية مشاركتى بالفترة الجاية.





وكيف ترى إمكانية تحقيق تلك الوعود وهل الزمالك يحتاج لدعم الجبهة اليسرى ؟

بإذن الله أتمنى منحى الفرصة الكاملة وحينها سأثبت نفسى للجهاز الفنى والجماعي ولدى ثقة في إمكانياتى الحمد لله ، والزمالك لا يحتاج لظهير أيسر من وجهة نظري ولكني أحترم وجهة نظر الجهاز الفني وتحت أمرهم.

من هو أجدر لاعب للمشاركة بمركز الظهير أيسر بمنتخب مصر؟

جميع اللاعبين متميزين ولكن أرشح أيمن أشرف للعب بهذا المركز لقدراته الدفاعية والهجومية.

ومن هو مثلك الأعلى؟

ماركوس الونسو لاعب تشيلسي الإنجليزي.





وما هي رسالتك الأخيرة؟

أتمنى حصولي على الفرصة الكاملة لإثبات نفسى وإسعاد جماهير الزمالك وأتمنى صعود بنى سويف الرياضى للدورى الممتاز لأنه بيتى الأول ونادى محافظتي بني سويف.