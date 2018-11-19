نهائي كأس الليباتادورس يحقق رقمين قياسين جديدين

ذكرت تقارير صحفية أرجنتينية بأن النسخة الحالية من بطولة كوبا ليبرتادوريس تعد تاريخية لسببين آخرين غير النهائي الذي يشهد سوبر كلاسيكو بين عملاقي الأرجنتين بوكا جونيورز وريفر بليت.

وأشارت صحيفة أوليه الأرجنتينية إلى أن عدد المتفرجين في ملاعب البطولة هذا العام تخطى الرقم القياسي السابق المسجل باسم نسخة العام الماضي.

وبلغ عدد المشجعين هذا العام 3 ملايين و484 ألفًا و814 متفرجًا قبل إقامة إياب النهائي مقابل 3 ملايين و29 ألفًا و746 متفرجًا في العام الماضي.

وشهدت نسختي العام الجاري والماضي إقامة 156 مباراة في كل منهما أي أكثر من المواسم السابقة بـ18 لقاءً.

أما السبب الثاني فهو إجمالي الأرباح لهذه النسخة، حيث تخطت حاجز الـ49 مليون دولار بينما وصلت النسخة السابقة إلى 43 مليونًا فقط.

يذكر أن مباراة العودة في نهائي البطولة على ملعب مونيمونتال معقل ريفر بليت يوم 24 نوفمبر الجاري.