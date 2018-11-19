فتاة أيزيدية: "رآيت طبيب داعشي يغتصب طفلة عمرها 9 سنوات"



وأضافت "بشار"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on e"، الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، أن التنظيم يأخذ الأطفال الذكور على مقرات التدريب لكي يصبحون "دواعش"، أما البنات من سن 9 سنوات فأكبر يتم اغتصابهن.



وأشارت الفتاة الأيزيدية، إلى أنها عندما كانت في الحويجة بالعراق، رآت طبيبًا أتي بطفلة عمرها 9 سنوات واغتصبها، لافتة إلى أن داعش أسر من عائلتها 28 شخصا.

قالت لمياء بشار، فتاة أيزيدية ناجية من "داعش"، إنها رأت بعينيها عناصر التنظيم يقتلون بعض الرجال أمامها، ولا تعلم ما إذا كان والدها وأخواتها بينهم أم لا، لافتة إلى أن مصير والدتها أيضا لا تعرفه، بينما تم أسر شقيقتها وأطفالها كسبايا.