ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فتاة أيزيدية: "رآيت طبيب داعشي يغتصب طفلة عمرها 9 سنوات"

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:31 ص
فتاة أيزيدية: رآيت طبيب داعشي يغتصب طفلة عمرها 9 سنوات
لمياء بشار
طباعة
نعيم يوسف
 
قالت لمياء بشار، فتاة أيزيدية ناجية من "داعش"، إنها رأت بعينيها عناصر التنظيم يقتلون بعض الرجال أمامها، ولا تعلم ما إذا كان والدها وأخواتها بينهم أم لا، لافتة إلى أن مصير والدتها أيضا لا تعرفه، بينما تم أسر شقيقتها وأطفالها كسبايا.

وأضافت "بشار"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on e"، الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، أن التنظيم يأخذ الأطفال الذكور على مقرات التدريب لكي يصبحون "دواعش"، أما البنات من سن 9 سنوات فأكبر يتم اغتصابهن.

وأشارت الفتاة الأيزيدية، إلى أنها عندما كانت في الحويجة بالعراق، رآت طبيبًا أتي بطفلة عمرها 9 سنوات واغتصبها، لافتة إلى أن داعش أسر من عائلتها 28 شخصا.
المزيد عن: لمياء بشار كل يوم داعش الإبراشي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
-
x
21:45
-
هولندا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 5:10:03 AM