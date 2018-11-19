رزان مغربي تفاجئ مخرج وأبطال "سيرة حب" بمسرح البالون (صور)

فوجئت أسرة العرض المسرحي "سيرة حب" أثناء البروفة مساء أمس، بزيارة الفنانة اللبنانية "رزان مغربي" وقد استقبلها مخرج العرض الدكتور عادل عبده والفنان إيهاب فهمي وأبطال العرض وجميع الفنانين بكل الترحيب.

وشاهدت جزء من البروفة وأعجبت بفكرة العرض والتي يتم تنفيذها لأول مرة علي خشبة المسرح والألحان الرائعة للموسيقار بليغ حمدي وقالت إن هذا العرض سيعيد عمالقة الطرب ويمتعنا بفن راق وبديع.

"سيرة حب" بطولة إيهاب فهمي، مروة ناجي، الفنان القدير مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، شيكو، ناصر عبد الحفيظ، نهلة خليل، أحمد الأمير، شريف عواد، أحمد الشريف، رشا سامي العدل، سمية درويش، سيد عبد الرحمن، عمرو أصلان، عماد عبد المجيد، ديكور: محمد الغرباوي، إضاءة: شريف البرعي، خدع: إيهاب جمعة، منفذ إخراج : هاني عبد الهادي، محمد شافعي، تأليف: أيمن الحكيم، استعراضات وإخراج الدكتور عادل عبده.



