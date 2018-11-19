صحيفة إسبانية تكشف سبب مشاكل ديمبلي مع برشلونة

يعيش الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة أزمة كبيرة مع إدارة ناديه هذا الموسم بسبب تصرفاته السيئة ما جعل البرسا يفكر في التخلص منه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة يعلم أن أصدقاء ديمبلي هم السبب الرئيسي لأزمته مع النادي، حيث يصطحب بعض زملائه القدامى للعيش معه في منزله غالبية الوقت.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اليوم الذي شهد غياب ديمبلي عن المران كان أصدقاء الجناح الفرنسي يتواجدون معه في منزله، حيث ذهب الطبيب للكشف عليه بعد أن أخبر الإدارة أنه يعاني من التهاب بالمعدة لكنه لم يجد أي شيء في اللاعب ورغم ذلك نصحه بالراحة في المنزل.

وكشفت سبورت بأن إدارة برشلونة علمت أن ديمبلي كان مع أصدقائه ليلة تغيبه عن المران، حيث وجد الطبيب جميع من في المنزل يغطون في نوم عميق بعد سهرة طويلة على الأرجح.

ويعتقد مسئولو النادي الكتالوني أن أسلوب حياة ديمبلي هو السبب الرئيس في مشاكله كما أن تواجده مع أصدقائه بصفة مستمرة يجعله غير قادر على التركيز مع الفريق لذلك يرون أنه يجب عليه تغيير أسلوب حياته والتركيز أكثر في كرة القدم وعلى كيفية العيش كمحترف بعيدا عن لعب البلاي ستيشن مع أصدقائه.

يذكر أن برشلونة ضم ديمبلي الموسم الماضي من بوروسيا دورتموند ليكون بديلا لنيمار لكنه لم ينجح في إقناع الإدارة بسبب تصرفاته غير الاحترافية.