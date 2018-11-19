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عمرو موسى: نسعى لإسعاد جماهير المصري.. ونشكر مجلس الإدارة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:40 ص
عمرو موسى: نسعى لإسعاد جماهير المصري.. ونشكر مجلس الإدارة
عمرو موسى
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نيرة الجابري
 

أكد عمرو موسى قائد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عزم لاعبي الفريق بالكامل على بذل قصارى الجهد خلال الفترة المقبلة وذلك سعياً منهم لإسعاد جماهير القلعة الخضراء.

 

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق والكابتن مصطفى يونس بذلا جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية مع اللاعبين الذي لديهم التصميم الكامل على العودة لمسيرة الانتصارات خلال مباريات الفريق المقبلة.

 

وأكد عمرو موسى أن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية لم يدخروا جهداً في سبيل تلبية كافة متطلبات الفريق، موجهاً شكره لمجلس الإدارة على تلبية طلب اللاعبين بصرف قسط فبراير المقبل على ثلاثة مراحل اعتباراً من نوفمبر الجاري.

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