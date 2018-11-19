ريهام سعيد تتجول بـ"الحنطور" في الأقصر (فيديو)



وأشارت "سعيد"، في برنامجها "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، إلى أنها جاءت منذ فترة وكان الجميع يشتكون من قلة العمل.



وأوضحت أن السياحة عادت الآن، وبعض الناس رفضوا التصوير معها وتركوها لأنهم لديهم "أفواج" يعملون معها.



ولفتت إلى أنها ليست غاضبة منهم لأنهم تركوها، وتتمنى أن يستمر العمل في السياحة.

تجولت الإعلامية ريهام سعيد، بـ"الحنطور"، في الأقصر، أثناء تغطيتها لعودة السياحة في هذه المدينة السياحية.