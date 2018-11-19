رقم غير مسبوق للمنتخبات العربية في تاريخ بطولة الأمم الإفريقية

أسُدل الستار على منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019، وحسم 13 منتخبًا تأهلهم رسميًا إلي البطولة القارية التي تستضيفها "الكاميرون" الصيف المقبل.

حققت المنتخبات العربية إنجازًا تاريخيًا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019، بعدما حسمت 5 منتخبات تأهله رسميًا إلي البطولة القارية وهم ( مصر – تونس – موريتانيا – المغرب – الجزائر)

ويعتبر تأهل 5 منتخبات عربية لبطولة أمم إفريقيا إنجاز تاريخي غير مسبوق للعرب بالبطولة القارية، حيث كان أكبر عدد من المنتخبات العربية شارك في نسخة واحدة من البطولة هو 4 منتخبات وحدث أعوام (1998- 2000-2002-2004-2006-2008-2012-2017).

ولا يزال أمام المنتخبات العربية فرصة ذهبية لزيادة عدد المنتخبات المتأهلة لبطولة أمم إفريقيا إلي 6 منتخبات، وذلك في حالة فوز منتخب ليبيا ببطاقة التأهل الثانية في المجموعة الخامسة.

ويحتل المنتخب الليبي المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، ويتنافس مع منتخب جنوب إفريقيا صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط على بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة بعدما حسم منتخب نيجيريا تذكرة التأهل الأولي عن هذه المجموعة.