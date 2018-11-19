متصلة لـ أديب: "جوزي زي عدمه بيمشي يطفي النور".. شاهد رد فعل الأخير (فيديو)



كان أديب يوجه سؤالا للمشاهدين خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مضر الفضائية، وهو "هل يزعجك زواج شريك حياتك بعد وفاتك؟ وهل ستتزوجي حال وفاة زوجك؟".



وردت السيدة: "بعد الشر الأول عليه يعني.. بس لو مات هو انا مش هتجوز لأسباب تانية.. لأن الراجل ده وجوده زي عدمه بيمشي يطفي النور في البيت ويعمل حاجات بسيطة".



وعلق أديب مصدومًا: "يعني انتي مش هيفرق معاكي الراجل من عدمه"، لترد: "عادي مفيش حاجة.. وعلى رأي المثل اللي خدته الهانم تاخده مساحة السلالم".

صدمت متصلة من الجيزة تدعى "نسرين"، الإعلامي عمرو أديب، عندما وصفت زوجها بأنه "زي عدمه" بالنسبة لها.