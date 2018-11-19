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المؤسسة العقابية بالمرج تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:52 ص
المؤسسة العقابية بالمرج تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي
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آيات عامر
 
تنظم المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج - اليوم الإثنين، احتفالية كبرى لأبناء المؤسسة في إطار الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمقر المؤسسة بالمرج، بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة.

ويضم برنامج الحفل الذي سيشهده عدد من رجال الأزهر الشريف ومسئولي العمل الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي ومسئولي وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عروضًا فنية للتنورة من تقديم مركز شباب الساحل وفقرات الانشاد الديني يقدمه منشد من الأزهر الشريف.

 كما سيقدم أبناء المؤسسة فقرات غناء ديني لأجمل الأغاني الدينية في مدح النبي.

ويشارك بالحفل فرقة مركز شباب الفسطاط بتقديم فقرات الغناء الديني والأغاني التراثية بالإضافة الى فقرات متميزة للفنون الشعبية، 
ويأتي تنظيم هذه الاحتفالية في ضوء استخدام الفنون كوسائل محفزة لإعادة بناء شخصية الأبناء بالمؤسسة ودعم الوازع الديني في نفوسهم باستعادة السيرة النبوية العطرة واستلهام الأخلاق الكريمة لنبينا الكريم. 

ومن المقرر أن يقام على هامش الاحتفال معرضًا فنيًا لمنتجات الأبناء من المشغولات اليدوية والفنية المتميزة وهي نتيجة تدريبهم على أيدي متخصصين بالمؤسسة وذلك في ضوء الدفع بمهارات جديدة داخل الأبناء وتعليمهم الحرف والمهارات الفنية المختلفة بما يمكنهم من بدء حياة مختلفة وأن يتعلم مهارة جديدة وإعادة دمجهم لمكون الحياة الطبيعية بالمجتمع، لحمايتهم من العودة للجريمة مرة أخرى ومساندتهم وأسرهم.

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